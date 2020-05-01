İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son durumu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz akşam saatlerinde korkuttu. Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırılan Cengiz’e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. İşte son durumu...

01 Mayıs 2020, Cuma 07:05 Son Güncelleme:
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İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son durumu

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırılan Cengiz’e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Başkan’ın durumuyla ilgili olarak Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Cengiz’e Pazartesi günü, vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu görüntüsünü veren PET çekiminin yapılacağı öğrenildi.

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