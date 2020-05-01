Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırılan Cengiz’e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Başkan’ın durumuyla ilgili olarak Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Cengiz’e Pazartesi günü, vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu görüntüsünü veren PET çekiminin yapılacağı öğrenildi.



