Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra takımdaki geleceği tartışmaya açılan Teknik Direktör Şenol Güneş'e sürpriz şekilde yeni sözleşme teklif etme kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu dün Fikret Orman başkanlığında gerçekleştirilen kritik toplantıda oybirliğiyle Güneş'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasına karar verdi.

Futbolculara mesaj

Yönetim kurulu toplantısında Guti Hernandez isminin de masaya yatırıldığı ifade edildi. Kasımpaşa maçından sonra Guti'nin sezon sonuna kadar göreve devam etmesini de gündeme getiren yönetimin çoğunluğunun bu fikre karşı çıktığı öğrenildi. Şenol Güneş'in görevde kalmasını gerektiğini söyleyen yöneticilerin, "Sözleşme uzatma kararımız, takımda bir süredir problem yaratan futbolculara da bir mesaj niteliğinde olur. Hocamızın arkasında durduğumuzu göstermeliyiz. Sezon sonu gidecek diye düşünenler var. Bu durumu ortadan kaldırmamız gerek" diye konuştukları bildirildi.

Yıllık 15 milyon

Şenol Güneş'in kalması yönünde görüş bildirenlere hak veren Başkan Fikret Orman'ın da aynı fikirde olduğu belirtildi. Kulüpten sızan bilgilere göre yeni sözleşme imzalamayı kabul etmesi halinde süre konusu Şenol Güneş'e bırakılacak. Güneş'e teklif edilecek rakam konusunda henüz net bir karar verilmezken, yönetimin mevcut sözleşmedeki 2.5 milyon euroyu bugünkü kur üzerinden TL'ye çevirmeyi düşündüğü aktarıldı. Buna göre deneyimli hocanın yıllık ücreti 15 milyon lira olacak. Başkan Fikret Orman ile 3.5 yıldır takımın başında bulunan Şenol Güneş'in önümüzdeki günlerde bir araya gelerek sözleşme detaylarını konuşacakları ifade edildi. Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı henüz belli olmayan tecrübeli hocanın teklifi kabul etmesi halinde yetkilerinin de arttırılacağı kaydedildi.

(Milliyet)



