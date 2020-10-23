Fenerbahçe, futbol takımının bu sezonki otobüsü için ilginç bir yola başvurdu. Tasarım için taraftarların katıldığı bir yarışma yapıldı. Genel sekreter Burak Kızılhan, “Bu yarışmaya büyük ilgi gösterildi, 3-4 günde yurt dışından da olmak üzere 300’den fazla tasarım gönderildi. Bunların arasından dördünü seçerek oylamaya sunduk, otobüsümüzün nasıl giydirileceğini de taraftarımızın oylarıyla belirledik” dedi.

Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı

Kızılhan, kendilerinin de eklemeler yaptığını söyleyerek, “Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve nazar boncuğu her zaman otobüste yer alır” dedi. Yine taraftarların isteğiyle otobüse Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ile 2014’te yapılan ve faillerinin hala bulunamadığı saldırıyı anımsatmak için ‘Sevgi kurşun geçirmez’ mesajı eklendi.

‘İnşallah yüzyıllarca sürer’

Futbol takımıyla birlikte lansmana katılan Erol Bulut, “Otobüsümüz güzel bir tasarıma sahip. İnşallah biz de bu tasarımla şampiyonluğa ulaşırız” diye konuştu. Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise 1970’li yıllardan beri Fenerbahçe’ye sponsorluk yaptıklarını hatırlatarak, “İnşallah bu birliktelik yüzyıllarca devam eder” temennisinde bulundu.



