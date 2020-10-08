İşte Fenerbahçe'nin yeni, transferi Diego Perotti gerçekleri

İtalyan basını, Kanarya’nın Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro maaş verdiğini hatta Roma’ya bonservis ödediğini öne sürdü. Ancak Sarı-Lacivertliler, bu iddiaların aksine Perotti’yle avantajlı bir sözleşme imzaladı.

08 Ekim 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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İşte Fenerbahçe'nin yeni, transferi Diego Perotti gerçekleri

Kanarya’nın bu transfer dönemindeki en büyük bombalarından biri Diego Perotti oldu. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yaz döneminde Fenerbahçe’ye imza atan son isimdi. Transfer gerçekleştikten sonra İtalyan basını, mali şartlarla ilgili birçok iddiada bulundu. Bunlardan ilki, Perotti’nin Roma’da kazandığı yıllık net 3 milyon Euro’yu Sarı-Lacivertliler’den de alacağı şeklindeydi. Ancak tecrübeli futbolcu ile 2+1 seneliğine yapılan sözleşmenin detayları bu iddiadan çok farklı.

En fazla 2.5 milyon Euro

Perotti, maaşının büyük bölümünü oynayacağı maç sayısına göre alacak. Garanti ücreti düşük olan Arjantinli futbolcu, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım gibi bonusların gerçekleşmesi halinde bile en fazla 2.5 milyon Euro kazanacak. Bir diğer iddia ise Fenerbahçe’nin bu transfer için Roma’ya bonservis ödediği şeklindeydi ancak Sarı-Lacivertliler’in kasasından bu anlamda hiçbir para çıkmadı.

Arda Erol


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