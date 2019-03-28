Fenerbahçe, Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından altyapıda ciddi bir atılım yaptı. Birçok oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandı, Türkiye’nin dört bir yanında yetenekli gençler Sarı-Lacivertliler’e kazandırıldı.

Bu sezon altyapıda en çok dikkat çeken isimlerden biri, U21 Ligi’nde 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Yusuf Mert Tunç oldu. U21 takımının Rize’yi 4-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan ve mücadeleyi izleyen Ali Koç’u kendine hayran bırakan 19 yaşındaki forvet, kariyerindeki ilk büyük adımı önceki gün attı.

Yusuf, Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Ersun Yanal’ın da radarına girdi.

A takıma ısınacak

Slimani’yi kadro dışı bırakan başarılı teknik adam, Frey’in de sakatlanmasının ardından forvet konusunda sıkıntı yaşıyor. Yanal’ın elinde Roberto Soldado dışında golcü kalmadı. İspanyol oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Yusuf Mert’i A takıma ısındırıp yavaş yavaş forma şansı vermeyi planlıyor. Genç golcü, Soldado’nun cezalı duruma düşmesi ya da sakatlanması halinde bir anda kendini ilk 11’de bile bulabilir!