Fenerbahçe'yle sözleşmesi bu yaz sona eren ve bir süredir boşta olan milli kaleci Volkan Demirel'in kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği büyük merak konusuydu. Deneyimli eldivenin 17 sezondur formasını giydiği ve uzun yıllar boyunca kaptanlığını yaptığı Sarı Lacivertliler'deki macerası ise artık bitmiş gibi görünüyor.

37 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe yönetimiyle mukavelesinin yenilenmesi yürüttüğü görüşmelerden hiçbir sonuç alamadığı ve yolların ayrılma noktasına geldiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Sarı Lacivertliler'in başarılı file bekçisi için resmi internet sitesi aracılığıyla bir veda mesajı yayımlaması bekleniyor.

Yusuf DURSUN