Fenerbahçe, kötü başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde son maça gelmeden gruptan çıkmayı garantiledi ancak Avrupa'nın dev kulüpleri temsilcimizin son 32 turundaki rakibi olabilir.

Seribaşı mı?

Fenerbahçe, grubunun ikinci sırada bitirdiği için seribaşı olamayacak ve 17 aralık pazartesi günü yapılacak kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 seribaşı takımla eşleşebilecek. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplarını lider tamamlayan takımlar yine Fenerbahçe'nin son 32 turundaki rakibi olabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan ve seribaşı olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlar şu şekilde:

Arsenal

Chelsea

*Dinamo Zagreb

Eintracht Frankfurt

Inter

Napoli

Salzburg

Zenit

*Dinamo Zagreb seribaşı olmasına rağmen Fenerbahçe'yle aynı grupta olduğu için temsilcimizin bu turda rakibi olamaz.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nden gelen ancak seribaşı olamayan 4 takım da Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olamıyor.

Türk takımları eşleşebiliyor mu?

UEFA kuralları gereği son 32 turunda seribaşı olsun ya da olmasın aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemiyor. Dolayısıyla Beşiktaş grubunu lider tamamlayıp seribaşı olsa bile Fenerbahçe'nin (ya da Şampiyonlar Ligi'nden seribaşı olmadan gelen Galatasaray'ın) rakibi olamıyor.

Ancak temsilcilerimiz turu geçerse son 16 turunda birbirleriyle eşleşebilecekler.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü TSİ 15'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



