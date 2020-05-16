Başkan dün yapılan Divan toplantısında teknik adam arayışıyla ilgili net mesajlar verdi.

“Türkiye’yi veya bu coğrafyayı iyi bilen, 40 - 50 yaş arası isimler ile görüşüyoruz. Ekonomik yapımıza uyabilecek, rekabeti sağlayabilecek, değişik taktikleri deneyebilecek, cesur bir hoca arıyoruz” diyen Koç’un ifadeleri akıllara Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Zlatko Dalic’i getirdi. Fanatik’e konuşan Bjelica, Ali Koç ile 3 kez görüştüğünü belirtmiş ve “Şartları konuştuk” demişti.





Yerlilerde Erol Bulut

Erol Bulut, Sarı-Lacivertliler’in eski oyuncusu, başkanın deyimiyle; Fenerbahçe’nin büyüklüğünü çok iyi biliyor. Bulut’u öne çıkaran özelliği sadece bu değil, Yeni Malatya ve Alanyaspor’daki çıkışı Bulut’u yerliler içinde en güçlü aday yapıyor. Ve Zlatko Dalic... Koç’un “Neredeyse el sıkışmıştık. EURO 2020’nin 2021’e atılmasıyla çalışmamız sekteye uğradı”dediği isim olduğu iddia ediliyor. Başkan’ın Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Dalic ismini hâlâ masada tuttuğu belirtiliyor.