Fenerbahçe’de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.

Erol Bulut ligi biliyor

Erol Bulut, 3 yıl Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yaptı. Ardından Yeni Malatya’da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. Bulut, bu sezon da Aytemiz Alanya’da son derece başarılı işlere imza atıyor. Diğer adaylara göre en önemli avantajı da Süper Lig’deki tecrübesi. Ayrıca 1995-1999 yılları arasında Çubuklu formayı giydiği için kulüp kültürüne de hakim. 45 yaşındaki hocanın en büyük eksisi ise genç oyunculara fazla yönelmemesi.

Hüseyin Eroğlu futbolcu fabrikası

​Altınordu’yu 3. Lig’den alan Hüseyin Eroğlu iki şampiyonlukla 1. Lig’e taşıdı. Eroğlu, hemen her sezon altyapıdan çıkarttığı bir oyuncuyu parlattı. Eğer yönetim, altyapıda yıllardır beklenen atılımı yapıp, gençleri A takıma kazandırmaya öncelik verirse, 1 numaralı aday Hüseyin hoca olur. 47 yaşındaki teknik adamın zayıf noktası ise hem Süper Lig tecrübesi olmaması hem de yıllardır ilk hedefi şampiyonluk olmayan bir takımda çalışması.

Tayfun Korkut tek hoca iki ekol

Almanya doğumlu olan Tayfun Korkut, 1995-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Daha sonra 1.5 sezon Beşiktaş, yarım sezon da Gençlerbirliği macerası yaşadı. Milli Takım’da Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yaptı. Alman ekolünden gelmesine rağmen Türk futbolunu yakından tanıyan bir teknik adam. Bu da diğer adaylar arasında ön plana çıkmasını sağlıyor. Ancak teknik direktörlük kariyerinde bir başarısı olmaması da zaafı olarak görülüyor.

Yalçın Koşukavak hala listede

Yönetimin görüştüğünü resmen doğruladığı tek isim Yalçın Koşukavak oldu. Koşukavak, Altay’ı şu anda bırakmak istemediği için sezon sonunda bir kez daha masaya oturulacak. Yönetimin direkt temas kurması ve kendisi hakkında ciddi bir araştırma yapılması, 47 yaşındaki teknik adamı bir adım öne çıkarıyor. Ancak Koşukavak’ın geçmiş takımlarında futbolcularla yaşadığı ciddi anlaşmazlıklar ve taraftarın kendisine soğuk bakması önemli bir dezavantaj.

Avcı da var ama...

Türk hocalar arasında adı Fenerbahçe ile geçen isimlerden biri de Abdullah Avcı. Ancak yönetimin şu ana kadar net bir şekilde yalanladığı tek isim de Avcı oldu. Ayrıca diğer 4 adayla da bir şekilde temas kurulurken, tecrübeli çalıştırıcı için en ufak bir girişim bile olmadı. Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’taki başarısız serüveni nedeniyle yönetimin kendisine soğuk baktığı öğrenildi.