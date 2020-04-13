Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzak kalan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

Sezonu Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel liderliğinde bitirmesi beklenen Kanarya, sezon sona erer ermez sportif direktör ve teknik direktör sorununa çözüm bulmaya çalışacak.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Erol Bulut, Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Christoph Daum, Marc Wilmots ve Laurent Blanc gibi isimlerle anılıyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un ismi ön plana çıkarken, bir yandan yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FFP dolayısıyla kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik verecek olan sarı-lacivertlilerde takas yöntemi de önemli bir gündem maddesi olacak.

LINTON MAINA İÇİN TAKAS FORMÜLÜ

Bu amaçla arayışlarını sürdüren yönetimin, Hannover'in genç yıldızı Linton Maina için de bu formülü işletmeyi düşündüğü belirtildi.

FREY VE ZANKA VERİLECEK

Scout ekibi tarafından olumlu rapor verilen 20 yaşındaki sağ kanat için Alman ekibine Nürnberg'de kiralık oynayan Frey ile Düsseldorf'a gönderilen Zanka'nın önerildiği ve olumlu geri dönüş alındığı öğrenildi.

M'GLADBACH VE KÖLN DE TALİP

Ancak bu sezon Bundesliga 2'de 2 gol ve 7 asistlik performansıyla göz dolduran Maina'yı, M'Gladbach ile Köln'ün de istediği ifade edilse de genç oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacağı öne sürüldü.

LINTON MAINA KİMDİR?

23 Haziran 1999 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Maina, futbola Pfefferwerk altyapısında başladı. Empor Berlin ve Hannover 96 altyapılarında da forma giyen Kenya asıllı Alman futbolcu, Hannover ile profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Bu sezon takımıyla Almanya 2. Ligi'nde 16 maça çıkan genç yıldız, 2 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkatleri çekti. Her iki kanatta da görev yapabilen Alman futbolcu, forvette de oynayabiliyor. Almanya U20 Milli Takımı'nda da göre yapan Maina, görev aldığı 1 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.3 milyon Euro. (Sabah)