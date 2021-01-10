Devre arasında Mesut Özil bombasının yanı sıra savunmayı da güçlendirmekte kararlı olan Fenerbahçe, bu doğrultuda listesine 3 önemli oyuncuyu soktu. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isimler; Benfica'da forma giyen Nicolas Otamendi, Club Brugge'dan Simon Deli ve Alanyaspor'dan Steven Caulker... Arjantinli Otamendi 32 yaşında ve sözleşmesi 2023'te bitiyor. Fildişi Sahilli 29 yaşındaki Deli'nin kontratı, 2022'de sona eriyor. İngiliz 29 yaşındaki Coulker'ın ise sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Kanarya, bu isimlerle temas kurarken, ilk tercihini Caulker'dan yana kullanmak istiyor.

Uyum sorunu çekmez...

İngiliz savunmacı kontratının bitmesinin yanı sıra sezon başında Kanarya tarafından istenmişti. Alanya'dan Erol Bulut'un öğrencisi olan Caulker, Deli ve Otamendi'ye göre gelmesi durumunda uyum sorunu çekmeyecek. Çünkü hem Fener'i hem de hocasının yanı sıra Süper Lig'i çok iyi tanıyor. Devre arasında bu üç isimden birinin takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yusuf Dursun