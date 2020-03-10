Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunu görüşmek için dün toplandı.

Sarı-lacivertlilerin sezon sonu için planı hazır. Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Erol Bulut'a 2 yıllık teklif sunulacak. 45 yaşındaki hocadan geçen sezon Yeni Malatyaspor, bu yıl Alanyaspor'daki yüksek fizik kaliteli ve etkili futbol talep edilecek. Ancak kalan 9 lig maçı ve kupada turun geçilmesi halinde oynanacak karşılaşmaları taşıyacak isim konusunda belirsizlik bulunduğu kaydedildi. Yönetim sezonun sonunu getirebilmek için her türlü seçeneği değerlendiriyor. Bu anlamda Mircea Lucescu ismi de gündeme geldi. Ancak Rumen teknik adamın sezon sonuna kadar yapılacak sözleşmeye sıcak bakmayacağı dolaylı olarak yönetime iletildi.

LUCESCU

2000-2002 yılları arasında G.Saray, 2002-2004'te Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, iki takımla da şampiyonluk sevinci yaşadı. 74 yaşındaki hoca, 2017- 19 yılları arasında ise Türk Milli Takımı'nda görev yaptı.

EROL BULUT

Daha önce verdiği bir röportajda Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Bir hayalim var ancak dillendirmiyorum" yanıtını vermişti.

ÖZSOY NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkan Vekili, Anadolu Ajansı'na teknik direktör konusunda şu açıklamayı yapmıştı: "Çok seçiciyiz. Bu konunun ne kadar ciddi olduğunu biliyoruz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı diye bir ayrımımız yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini bilen bir hoca olması en önemli kriterimiz. Abdullah Avcı ile hiç görüşmedik. Aklımızda olan bir isim değil."