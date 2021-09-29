Fenerbahçe , Süper Lig’de 7. haftayı lider tamamladı. Beşiktaş ’ın Altay’a yenilmesi, Trabzonspor ’un da Alanyaspor ile beraber kalması sayesinde Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, zirveye çıktı.

16 puanla 7. haftayı lider geçen Fenerbahçe’de özellikle bazı oyuncuların başarılı performansı ve istikrarı gözlerden kaçmadı.

Vitor Pereira, 7 haftada 7 farklı ilk 11 kullandı. Hem yoğun maç trafiği hem de sakatlıklar sonrası henüz ideal ilk 11’ini bulamayan Portekizli çalıştırıcı, buna karşın bazı oyuncularından hiç vazgeçmedi.

İşte Pereira’nın vazgeçilmezleri:

Altay Bayındır: Sivasspor maçındaki hatası ve Hatayspor deplasmanında yediği gole karşın Vitor Pereira genç kalecisinden vazgeçmiyor. Fenerbahçe’deki 3. sezonunu oynayan 22 yaşındaki kaleci, artık takımın simge isimlerinden.

Kim Min Jae: Genç savunmacı performansıyla herkesin sevgilisi oldu. Kısa sürede takım tarafından benimsenen Güney Koreli stoper, sezonun en iyi transferleri arasında.

Attila Szalai: Geçen sezondan bu yana sürekli gelişen ve başarısıyla ayakta alkışlanan Macar stoper, Vitor Pereira’nın gözde isimlerinden.

Luiz Gustavo: Vitor Pereira’nın saha içindeki liderlerinden. Sakatlık ve yorgunluk bilmeyen Brezilyalı, takımın en istikrarlı ismi.

Ferdi Kadıoğlu: Adeta Vitor Pereira ile kendisini bulan ve Fenerbahçe’deki en iyi günlerini yaşayan Ferdi, hem sağ hem de sol kanatta çok beğenildi. 2 gol 1 asistle oynuyor. (Skorer)