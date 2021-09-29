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İşte Fenerbahçe'nin liderlik şifreleri!

Beşiktaş ve Trabzonspor’un puan kayıplarıyla haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe’de birçok isim öne çıktı. Henüz ideal bir ilk 11 bulunmasa da Vitor Pereira bazı as oyuncularından hiç vazgeçmedi.

29 Eylül 2021, Çarşamba 08:13 Son Güncelleme:
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İşte Fenerbahçe'nin liderlik şifreleri!

Fenerbahçe , Süper Lig’de 7. haftayı lider tamamladı. Beşiktaş ’ın Altay’a yenilmesi, Trabzonspor ’un da Alanyaspor ile beraber kalması sayesinde Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, zirveye çıktı.

16 puanla 7. haftayı lider geçen Fenerbahçe’de özellikle bazı oyuncuların başarılı performansı ve istikrarı gözlerden kaçmadı.

Vitor Pereira, 7 haftada 7 farklı ilk 11 kullandı. Hem yoğun maç trafiği hem de sakatlıklar sonrası henüz ideal ilk 11’ini bulamayan Portekizli çalıştırıcı, buna karşın bazı oyuncularından hiç vazgeçmedi.

İşte Pereira’nın vazgeçilmezleri:

Altay Bayındır: Sivasspor maçındaki hatası ve Hatayspor deplasmanında yediği gole karşın Vitor Pereira genç kalecisinden vazgeçmiyor. Fenerbahçe’deki 3. sezonunu oynayan 22 yaşındaki kaleci, artık takımın simge isimlerinden.

Kim Min Jae: Genç savunmacı performansıyla herkesin sevgilisi oldu. Kısa sürede takım tarafından benimsenen Güney Koreli stoper, sezonun en iyi transferleri arasında.

Attila Szalai: Geçen sezondan bu yana sürekli gelişen ve başarısıyla ayakta alkışlanan Macar stoper, Vitor Pereira’nın gözde isimlerinden.

Luiz Gustavo: Vitor Pereira’nın saha içindeki liderlerinden. Sakatlık ve yorgunluk bilmeyen Brezilyalı, takımın en istikrarlı ismi.

Ferdi Kadıoğlu: Adeta Vitor Pereira ile kendisini bulan ve Fenerbahçe’deki en iyi günlerini yaşayan Ferdi, hem sağ hem de sol kanatta çok beğenildi. 2 gol 1 asistle oynuyor. (Skorer)

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