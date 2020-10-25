Geçen sezon Bordo-Mavililer’in kaptanlığını yapan Sosa, bir başka eski Trabzonlu Novak gibi rakibi Fener’de en yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor. Kanarya’da oyunun liderlik görevinin verileceği Sosa’nın hem performansı hem de maç içinde vereceği kararlar, sonuca da direkt etki yapacak. Diğer tarafta 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de oynayarak ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen Pelkas, bu mücadelede attığı golün moraliyle Trabzon’a karşı da sahada olacak.

Pelkas’ın kanatlardaki etkinliği de rakip savunmayı zorlayabilir. Ev sahibinde gole en yakın oynayacak isim olan Samatta, Galatasaray karşısında sonradan oyuna girerken, 2-1 kazanılan Karagümrük karşısında 2 gol attı ama Göztepe sınavında sessiz kaldı. Tanzayalı oyuncu da bu akşam atacağı gol ya da gollerle galibiyette başrolü oynamak istiyor.