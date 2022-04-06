Süper Lig 'de Kayserispor'u 4-0 yenerek taraftarını mutlu eden Fenerbahçe evinde Galatasaray 'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler'de Kerem Aktürkoğlu ile plan ortaya çıktı

Hazırlıklar sürüyor

Sarı-lacivertlilerde 10 Nisan’da Kadıköy’de oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra pas ve şut çalışmalarına geçerken son bölümde de taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı.

Kilit isim Ferdi Kadıoğlu

Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray’a karşı önemli bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal hazırlıklarını sürdürüyor. Hem rakip analizlerinde hem de taktik çalışmalarda Ferdi Kadıoğlu’nun ismi ön plana çıkıyor. Sakatlığını tamamen atlatan ve Kayserispor deplasmanında süre alan Ferdi’nin Galatasaray maçının kilit ismi olması hedefleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'na göre kadro

Kerem’e göre 24 yaşındaki futbolcunun çok yönlü olması teknik heyetin elini ciddi anlamda güçlendiriyor. Şu anda Galatasaray’da sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun durumunu takip eden sarı-lacivertliler, rakibin Kerem’li ya da Kerem’siz kadrosuna göre birçok opsiyonun üzerinde duruyor.

Ferdi’nin sol bek başlamasının yanısıra ilk 11’de olmayıp daha sonra oyuna dahil edilebileceği de kaydediliyor. Genç yıldızın esas yeri olan sol açıkta da kullanılması hesaplanıyor. Novak ve Szalai gibi sol bekte oynayan iki ismin şu an hazır olması Ferdi’yi sol açıkta kullanma anlamında İsmail Kartal’ı rahatlatıyor. (Skorer)