Yaz transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'nin Sevilla'da forma giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'ın yanı sıra aynı takımın bir diğer yıldız ismi Ibrahim Amadou'yu da kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşuluyordu. İspanya'da yayım yapan La Colina de Nervion adlı internet sitesi Sarı Lacivertli kulübün söz konusu transferle ilgili öne sürdüğü şartı yazdı.

Haberde Sevilla kulübünün Fransız ön liberoyu 9 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 milyon euro karşılığında kiralamaya sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe yönetimininse sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu maddesinin olmaması için direttiği ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon takımıyla 32 maçta boy göstermişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler