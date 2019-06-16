İşte Fenerbahçe'nin gelecekteki Emre Belözoğlu planları

Önceki akşam kulüpte yönetimle bir araya gelen Emre, 1 yıl sonar jübile yapacak ancak kulüpten ayrılmayacak. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’nin futbol aklı olacak.

16 Haziran 2019, Pazar 08:55
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İşte Fenerbahçe'nin gelecekteki Emre Belözoğlu planları

F.Bahçe'de 3. Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertliler, önceki akşam kulüp binasında A Milli Takım Kaptanı ile bir araya geldi. Toplantıda Ali Koç, Semih Özsoy, Comolli ve Ersun Yanal yer aldı. Emre, toplantıda kulüple son detayları görüşüp Fenerbahçe ile 1 yıllığına futbolcu olarak anlaşma sağladı. Resmi imza ve açıklamanın önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı gelen bilgiler arasında. Görüşmede para gündeme gelmedi.

KANARYA'YA SPORTİF DİREKTÖR OLACAK

Görüşmede Başkan Ali Koç, Emre için "Sen bizim için bir futbolcudan fazlasısın" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, 1 yıl sonunda futbolu bırakacak ancak Fenerbahçe'den ayrılmayacak. Sarılacivertlilerin kulüp bünyesinde kalmaya devam edip profesyonel futbol yöneticisi olması için gerekli belgeleri toplayacak. Emre'nin kulüpte profesyonel görev alma süreci yaklaşık 2 yıl sürecek. Ardından 38 yaşındaki oyuncunun, sportif direktör veya teknik direktör olarak görev alması planlanıyor.

(Sabah)


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