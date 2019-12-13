Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.

Sarı-lacivertli takım bilindiği gibi ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla yenmiş ancak yenilen goller defans için alarm vermişti.

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, transfere ihtiyacı olan bölgeleri belirledi ve bu isteklerini yönetime de yapılan toplantıda iletti. Ersun Yanal'ın istediği üzerine sarı-lacivertli yönetim de ara transfer dönemi için bütçe ayrılmasına karar verdi.

Fenerbahçe yönetimi de, Ersun Yanal'ın isteği üzerine Süper Lig'in yeni yıldızını kadroya katmak için masaya oturacak. Transfer için görüşmeleri bizzat Ali koç gerçekleştirecek. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ ÇEKİLDİ F.BAHÇE YALNIZ KALDI

Beşiktaş'ın aradan çekilmesiyle Fenerbahçe Sivassporlu Emre Kılınç'ın transferinde yalnız kaldı.

Pazar günü maç için Sivas'a gidecek olan Başkan Ali Koç, Emre için Sivaslı yöneticilerle masaya oturacak.

Takvim'in haberine göre; Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, Sivas'ın kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın devreden çıkmasıyla rahatlayan Fener'de Başkan Koç da devreye girdi.

SİVAS'LA SON SEZONUNU YAŞIYOR

Başkan Ali Koç'un pazar günkü Sivas maçı öncesinde Sivaslı başkan ve yöneticilerle Emre transferini konuşması bekleniyor. Emre'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması en önemli koz.

TAKAS İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Emre Kılınç'ın transferine Yanal'ın da onay verdiği gelen haberler arasında. Emre için Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin takasta kullanılmasının da söz konusu olduğu ifade edildi.