Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, yaz transfer döneminden adından en çok söz ettiren futbolcuların başında geliyor. Bugüne dek pek çok Avrupa deviyle birlikte anılan 19 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusuyla ilgili olarak İtalyan basınından gelen son haberlerse gündeme bomba gibi düştü. Radio Marte'den Raffaele Auriemma, Eljif'in babası Cevat Elmas'ın tercümanıyla birlikte birkaç gündür Milano'da olduğunu kaydederken şu ana kadar en ciddi teklifinse Napoli'den geldiğini belirtti.

Napoli'nin Arjantin devi Boca Juniors'ta forma giyen bir başka orta saha oyuncusu Agustin Almendra'nın transferini bir türlü bitiremediğini ve bu nedenle Sarı Lacivertli futbolcuya yöneldiğini ifade eden Auriemma, "Napoli, bu iki futbolcudan birini almak istiyor. Fenerbahçe'ye yapılan teklif 12 milyon euro ama Türkler 20 milyon euro talep ediyor. Bununla birlikte iki kulübün orta yolu bularak transfer konusunda anlaşma sağlaması son derece olası." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler