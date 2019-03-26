İşte Fenerbahçe'nin Dirar kararı

Ersun Yanal’ın gelmesiyle yıldızı parlayan Nabil Dirar’ın 1 yıllık sözleşmesi daha var. Fenerbahçe gelen teklifleri şimdilik askıya aldı..

26 Mart 2019, Salı 08:35
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İşte Fenerbahçe'nin Dirar kararı

Fenerbahçe'de belki de en iyi dönemini geçiren Nabil Dirar, Ersun Yanal'ın prenslerinden birisi oldu.

YANAL'IN PRENSİ OLDU

Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle beraber affedilen ve takıma alınan Faslı futbolcu, kadro dışı kaldığı sürede kendisine iyi bakmanın ve iyi çalışmanın karşılığını alıyor. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dirar için yönetim gelen teklifleri askıya almış durumda. Yanal'ın Dirar'ın takımda kalmasını istediği hem sağ açık hem de sağ bekte kullanmayı planladığı ifade edildi.(Takvim)

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