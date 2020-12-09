Sarı-Lacivertliler, geçen sezonki hayal kırıklığının ardından kadroda büyük bir değişime imza attı. Yaz boyunca peş peşe bombalar patladı, Fenerbahçe A takıma tam 16 takviye birden yaptı, transfer döneminin en çok konuşulan takımı oldu. Ligin en geniş kadrosuna sahip olan Kanarya, buna rağmen ocak ayını da hareketli geçirecek gibi görünüyor. Başkan Ali Koç, “İhtiyaçlarımız var. Elden oyuncu çıkarırsak transfer yapacağız” dedi.

Lemos hayal kırıklığı

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Nabil Dirar, ayrılacak isimlerin başında geliyor. Faslı futbolcunun eski takımı Club Brugge ile el sıkıştığı iddiaları var. Dirar’ın yanı sıra hayal kırıklığı yaratan Lemos, teklif gelmesi halinde gönderilebilir. Şu ana kadar bekleneni veremeyen Ademi ile Sadık Çiftpınar da adaylar arasında yer alıyor.

Gustavo’ya yedek

Sarı-Lacivertliler’in transferde önceliği stoper hattı. Tisserand’ın yanına onu tamamlayacak bir oyuncu arayışı var. Öncelik, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerde. Ayrıca uygun şartlar oluşursa Luiz Gustavo’yu yedekleyecek bir orta saha transferi de yapılabilir.

Stoperde iki aday: Maksimovic ve Schar

Sarı-Lacivertliler stoper arayışlarına başladı. Oyuncu izleme ekibinin oluşturduğu listedeki isimler mercek alınta alındı. Ayrıca menacerlerden de öneriler geliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Newcastle’dan ayrılması gündeme gelen Fabian Schar bunlardan biri. 28 yaşındaki oyuncu İsviçre Milli Takımı’nın formasını giyiyor. Bir diğer iddia ise Nikola Maksimovic. Napoli Teknik Direktörü Gattuso’nun ligde sadece 52 dakika süre verdiği Sırp savunmacının da kontratı sezon sonunda bitiyor. Eljif Elmas transferinde İtalyan ekibiyle kurulan ilişkiler, Maksimovic’e Çubuklu forma giydirilmesini sağlayabilir.

‘Mesut, gerçekleşmesi zor olan bir rüya’

Son dönemde Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Sezon başında da zaman zaman bu konuda spekülasyonlar yapılmıştı. Sarı-Lacivertliler ise ekonomik olarak bunun imkansız olduğunu her fırsatta açıkladı. “Mesut yüzde 90 Fenerbahçe’de” iddiaları sonrası yönetimden yine yalanlama geldi: “Ekonomik şartlarımız elveercek durumda değil. Mesut Özil, gerçekleşmesi çok zor olan bir rüya.”

Mini yorum

Fenerbahçe’nin transferde önceliği hangi bölge olmalı?

Belki stoper ve ön libero

Fenerbahçe ligin en alternatifli kadrosuna sahip. Her bölge için birden çok iyi futbolcusu var. Eğer devre arasında ‘Bizim eksiğimiz yok ama mükemmeli arayalım’ derlerse bence üst düzey bir stoper alabilirler. Tisserand’ın yanında kim oynarsa oynasın beklentileri şimdilik karşılamıyor gibi görünüyor. Sağ stopere Kjaer ayarında dominant bir stoper alırlarsa savunma sorunlarına kalıcı bir çözüm bulabilirler. Onun haricinde kadroda her bölgede yeterli kalite ve sayıda oyuncu mevcut. Şayet Erol Bulut, Gustavo’nun sakat veya cezalı olduğu günü kusursuz plana dahil etmek isterse o zaman en azından bu sezon Gustavo’nun arkasında yedek kalmayı sorun etmeyecek bir 6 numara almak isteyebilirler.

Serkan Akcan



