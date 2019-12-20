Fenerbahçe'de derbi stratejisi dev maça 2 gün kala iyiden iyiye şekilleniyor. Peki sarı-lacivertliler pazar günü sahaya nasıl çıkacak? İşte son dakika sakatlığı yaşanmazsa Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısında sahaya süreceği 11...

STOPERDE ZANKA-SERDAR OLACAK

Kaleyi Altay koruyacak. Savunma dörtlüsünde Sadık'ın sakatlığı nedeniyle mecburen Zanka değişikliği yapılacak. Sağ bekte Isla, sol bekte Dirar, stoperde Zanka- Serdar ikilisi olacak. Orta alanda Gustavo, Emre ve Ozan Tufan üçlüsü yer alacak. Orta alanın sağında Deniz, solunda Tolga Ciğerci, en uçta ise Vedat oynayacak.

KULÜBEDEKİ GÜÇ FERDİ-TOLGAY

Yanal, Max Kruse gibi Emre'nin de formsuz olduğunu düşünüyor. Kaptanı da dinlendirme ihtimali gündeme geldi. Ancak derbi maçta böylesine iki köklü değişiklik fazla geleceğinden Emre'nin oynamasına karar verildi. Fenerbahçe'de kulübeden sahaya girebilecek ilk iki isim Ferdi ve Tolgay Arslan olacak. (Sabah)