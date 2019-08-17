Fenerbahçe'de bir sol bek, bir de stoper takviyesine kesin gözüyle bakılıyor. Savunmanın solunda Aleksandar Kolarov ve Rıza Durmisi en önemli adaylar. Defansın ortası için ise Marcos Rojo ön plana çıkıyor. Shkodran Mustafi de listede.

Sonuna kadar Kolarov

Fenerbahçe için bu transfer artık prestij meselesi haline geldi. Yönetim, camiada oluşan karamsar tabloyu dağıtıp, yeniden şampiyonluk havasına sokmak için Aleksandar Kolarov’a büyük önem veriyor. Başkan Ali Koç, bu işi bitirmek için bizzat devreye girecek. Roma her ne kadar oyuncuyu bırakmaya gönüllü olmasa da Sırp yıldızın Fenerbahçe’yi istemesi, Sarı- Lacivertliler’i umutlandırıyor.

Durmisi imzaya hazır

Roma’nın sol beki Kolarov olmazsa, ezeli rakibi Lazio’nun sol beki Rıza Durmisi’nin işi bitirilecek. İtalyan ekibi Fenerbahçe’nin kiralama teklifini kabul etti. Taraflar 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun ‘zorunlu olmaması’ konusunda da el sıkıştı. 25 yaşındaki Danimarkalı sol bek, İstanbul’a gelmek için haber bekliyor. Kolarov çıkarması sonuçsuz kalırsa, beklediği haberi alacak.

Rojo bitti sayılır

İngilizler, Marcos Rojo’nun transferine bu gözle bakıyor! Ada basınında çıkan haberlerde, Arjantinli savunmacının kiralanması konusunda Fenerbahçe’nin yaptığı teklif Manchester United tarafından kabul edildi.29 yaşındaki futbolcudan yana da bir sorun yok. Sol ayaklı ve hızlı bir oyuncu olan Rojo, sağ ayaklı ve 1.89 m. boyundaki Zanka’yı tamamlayacak isim olabilir.

Mustafi yeniden

Arsenal’den ayrılması beklenen Alman savunmacı için daha önce de Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı. Sarı- Lacivertliler’in, Skhodran Mustafi için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. İngiltere’de transfer döneminin kapanması nedeniyle Mustafi, kariyerine Ada dışında devam edecek. İngiliz basınına göre 27 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Fenerbahçe ya da Monaco olacak.