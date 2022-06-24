Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe , ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

Kulübün kamp ve maç organizasyonu Match PR tarafından düzenlenecek olup futbol takımı kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe,

2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30’da Sırbistan ekibi FK Partizan ile;

6 Temmuz Çarşamba günü 18.30’da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena’da gerçekleştirilecek olup bilet satışları ile ilgili ayrıca bilgi verilecek.