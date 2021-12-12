Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira, hemen hemen her maç sonrasında eleştiri oklarının hedefi konumunda... Rizespor ve son olarak Frankfurt karşılaşmalarında Pereira'nın yüzünün hiç gülmemesi, "Yönetimin önceliği Süper Lig, bu benim önceliğim değil" demesi, ortada kafa karıştıran durumlar olduğunu gösteriyor. Portekizli hocanın, işine karışılmasından ve sürekli geleceğinin tartışılmasından rahatsız olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler ise devre arasına kadar olağanüstü olumsuz sonuçlar alınmaması durumunda bu yılı Pereira ile bitirmek konusunda kararlı.

Çok istemişlerdi ama...

İlk yarının sona ermesiyle Pereira ile yolların karşılıklı olarak ayrılma ihtimali var. Pereira'yı, Brezilya'dan Flamengo'nun istediği konuşuluyor. Başkan Ali Koç'un aklındaki 1 numaralı isim, sezon başında takımın başına getirmeyi çok istediği ancak Beijing Guoan'ın izin vermediği Slaven Bilic. Hırvat teknik adam, 3 Ocak 2022'den itibaren Çin kulübü ile yollarını ayıracak. Artık Avrupa'ya dönmekte kararlı olan Bilic'e bazı kulüplerden şimdiden teklifler var. Beşiktaş 'ın da Bilic'i istediği konuşuluyor ama tecrübeli hoca yeniden bir yapılanma projesinin içine girmeye sıcak bakmıyor.

Şimdiden çalışmalar başladı

Kendisi için en uygun şartlara göre hareket etmek isteyen deneyimli hoca, Pereira'dan önce zaten Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Kanarya'nın onu istemesi sonrası da Beijing yönetimiyle 3 kez masaya oturmuş ancak kulübü onu bırakmak istememişti. Fenerbahçe'nin kurmaylarının da Hırvat teknik adamı yeni yılda göreve getirmek adına çalışmalarına şimdiden başladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Hırvat hocanın maratonu başladı

Çin Süper Ligi'nde yarından itibaren Şampiyonluk Turu bölümü başlıyor. 8 takımın yer aldığı ligde Beijing Guoan, 33 puanlı lider Shandong Taishan'ın 9 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Slaven Bilic'in ekibi, tıpkı diğer takımlar gibi 3 Ocak 2022'ye kadar her 3 günde bir maç oynayacak ve toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak. Sonrasında da Bilic'in kulüpteki görevi resmen sona erecek.

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