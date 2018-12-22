Devre arası kampına büyük önem veren Ersun Yanal, daha önceden belirlenen programı uzatarak süreyi 11 güne çıkardı.

Yanal kampta yoğun bir çalışma programı uygulayarak futbolcuların fizik kondisyonunu en üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor. Ersun Yanal’ın takımla ilgili teşhisleri ve 2019 yılında uygulayacağı yol haritası şöyle:

1.5 yıllığına kiralama modeli

Teknik direktör Ersun Yanal bir stoper, bir sol bek ve bir kanat oyuncusu istiyor. Santrfor konusunda ise henüz kararsız. Yanal, kadrodaki forvetler Slimani ve Soldado’nun göstereceği performansa göre bir karar verecek. Sarı lacivertliler başkan Ali Koç’un daha önce de dediği gibi 3 ya da 4 transfer yapacak. Kulübün mali sıkıntıda olması nedeniyle bu transferlerin 1.5 yıllığına kiralama modeliyle gerçekleşmesi planlanıyor.

Özgüven sorunu aşılmaya çalışılıyor

Yanal’ın takımda gördüğü en önemli eksiklerden biri özgüven sorunu. Bu sıkıntının aşılması için oyuncularla bire bir iletişim kuruluyor. Antrenmanlarda Ersun Yanal, saha dışında da Yanal ve yeni idari menajer Volkan Ballı, futbolcularla tek tek konuşarak sorunlarını dinliyor ve moral aşılamaya çalışıyor.

Yüksek tempolu hücum futbolu

Futbolcuların fiziksel durumu Ersun Yanal’ı en çok düşündüren konu. İlk antrenmanlarda gördüğü tablo sonrası, “Bu ne hal!” diyerek şaşkınlığını gösteren Yanal, devre arası kampında öncelikle bu problemi çözecek. Göreve geldiği ilk gün, “Tempolu ve hücum futbolu oynayacağız” diye Yanal, fizik kondisyon seviyesini en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacak.

Genç yeteneklere özel destek

Eljif Elmas’a yapılan eleştirilerin haksız olduğunu düşünen Yanal, Giresun maçında genç oyuncuyudinlendirdi. Takımın umut vaat eden diğer genç yeteneği Barış Alıcı da hem sezon başı kampında olmaması hem de mental olarak güvensiz olması nedeniyle son dönemde bekleneni veremiyor. Ersun Yanal, başkan Ali Koç’un da yakından ilgilendiği iki genç oyuncudan ikinci devrede yüksek verim alacağını düşünüyor.

Kaynak: Hürriyet