Fenerbahçe’de dün Samandıra’da hareketli saatler yaşandı. Önce Erol Bulut ve teknik ekibi ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin bir araya geldi. Bu toplantıda Konyaspor yenilgisi tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Ardından Erol Bulut, haftanın ilk antrenmanı için sahaya çıktı. Ancak öncesinde oyuncularını etrafına toplayıp bir konuşma yaptı.

‘Faturası ağır olur’

45 yaşındaki teknik adam, daha önce defalarca altını çizdiği rehavet endişesini tekrarladı. Erol Bulut, “Ligin ilk 7 hafta sonunda bizi şampiyon ilan ettiler. Konyaspor maçında görüldü ki erken havaya girmemiz bize pahalıya patladı. Bir mağlubiyetle pes edecek bir takım değiliz. Ancak bu yenilgiden hepimizin, her anlamda dersler çıkarması gerekiyor. Eğer aynı hataları tekrarlarsak, bunun faturası ağır olur” ifadelerini kullandı.

‘Dört elle sarılalım’

Erol Bulut, Konya yenilgisini artık arkalarında bırakmaları gerektiğini dile getirdi. Başarılı çalıştırıcı, “Gönümüzde kazanılmayı bekleyen bir Gençlerbirliği maçı var. Herkesin görev bilinci ve özveriyle takıma katkı vermesini istiyorum. Ben de forma dağıtımında adaletli olmak için elimden geleni yapıyorum. Hep beraber işimize dört elle sarılarak, kalitemizi sahaya yansıtarak sezon sonunda bizden beklenen şampiyonluğa ulaşmalıyız” diye konuştu.

Yusuf Dursun



