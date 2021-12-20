Fenerbahçe 'de ikinci Vitor Pereira dönemi yolların ayrılmasıyla resmen sona erdi. İşte Vitor Pereira'nın ayrılış süreci...

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe kariyerine başlayan Vitor Pereira, iyi bir kadro kurulmasına rağmen sezonu Beşiktaş 'ın arkasında tamamlamış ve görevinden ayrılmıştı.

Yarım kalan hikaye

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye yeniden dönen Portekizli teknik adam imza töreninde, ' Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım.Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.' demişti.

Üçlü savunma tercihi

Takıma geldiğinde ilk olarak taktiği değiştiren Pereira, üçlü savunmayı tercih etti. Ligde iyi bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler ilk 3 maçta 3 galibiyet elde etti. İlk puan kayıplarını Sivasspor ve Başakşehir'e alan Fenerbahçe, ardından yine 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Mesut Özil-Pereira anlaşmazlığı

Bu dönemde Pereira ile yıldız futbolcu Mesut Özil arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları ortaya çıkmış, Mesut'un yedek kalmasıyla da bu iddialar güçlenmişti. Alınan başarısız sonuçların ardından Pereira'nın sistemi futbol camiasında çokça eleştirilmeye başlanmıştı. Galatasaray derbisinde elde edilen galibiyet kara bulutları biraz olsun dağıtsa da daha sonraki karşılaşmalarda alınan başarısız sonuçlar Vitor Pereira'nın görevden alınmasına neden oldu.



