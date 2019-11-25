Yeni Malatya deplasmanında yokluğu ciddi şekilde hissedilen Vedat Muriç’in 5 hafta sahalardan uzak kalacağı haberi bir anda Fenerbahçeliler’in yüreğini ağzına getirdi. İşin aslına FANATİK ulaştı.

Edinilen bilgiye göre; Yıldız futbolcunun çekilen MR’ından alınan sonuçlar hakkında yapılan tetkiklerde normal bir oyuncuya göre tedavinin 5 hafta sürmesi muhtemel. Ancak Kosovalı oyuncunun çok daha erken dönmesi bekleniyor. Çünkü Vedat’ın fiziksel olarak gücü tedaviye çok çabuk cevap veriyor. Sağlık ekibi de bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Adeta seferberlik ilan edilmiş durumda. Buna göre Vedat hafta içerisinde ayağını deneyecek, fizyoterapistler eşliğinde durumu test edilecek.

Geçen hafta da denedi!

Başarılı futbolcunun yoğun tedaviye vereceği reaksiyona göre sağlık ekibi teknik direktör Ersun Yanal’a raporunu iletecek. Yani Vedat’ın gelecek haftaya bile yetişme ihtimali bulunuyor, kendisi de bir an önce sahalara dönmek istiyor. Geçen hafta da milli arada kendisini deneyen Vedat’a sağlık ekibinden onay çıkmamış, Malatyaspor karşısında riske edilmemişti.

Ömer Necat Albayrak