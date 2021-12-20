Derbide konuk ettiği Beşiktaş 'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın kadro tercihleri yine eleştiri oklarının hedefi olurken Jose Sosa konusu bir kez daha gündeme geldi. Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde başlayan ancak 5 oyuncu değiştirme hakkının kullanılmasına rağmen Jose Sosa'yı oyuna almayan Vitor Pereira, dev maç sonrası konuyla ilgili gelen soruyu cevapladı.

'İlk 11'imizi yazarken idman performansına bakıyoruz, Jose Sosa o yüzden yoktu' ifadesini kullanan Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"Maçtan önce de belirttiğim gibi Mert Hakan gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu. Ruhuyla oynuyor ama o bir sakatlıktan geldi. Yeni döndükten sonraki zamanlarda fiziksel durum aynı seviyede olmuyor. Fizik seviyesi en iyi seviyede değil. Bugün oyuna girdiğinde takımına yardım etmek için en iyisini yaptı. İrfan Can cezalıydı ve bu periyodun ilk günlerinde antrenman yapamadı bileğindeki problemden dolayı. Onun yerine oynayan Rossi çok iyi bir performans sergilemişti. İlk 11'imizi yazarken idman performansına bakıyoruz, Jose Sosa o yüzden yoktu. Bize göre maça çıkabilecek en iyi 11 buydu. Kazanmış olsaydık 'a, b ve c oyuncusu oynasaydı' yorumu olmazdı. Biz de tercih yaparken en iyisini yapmaya çalışıyoruz. (Akşam)