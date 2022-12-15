Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Tedavi süreçleri devam eden oyuncular günü bireysel ve özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare de saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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