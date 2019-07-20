Kaleci enflasyonu yaşanan Fenerbahçe'de transferde bu mevkiye takviye yapılması hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu tarafından çok tartışılmıştı. Geçen sezon başında Bursaspor'dan Harun Tekin'i, Altınordu'dan da Berke Özer'i alan sarı-lacivertliler; Erten Ersu'nun sözleşmesini uzattı, sözleşmesi süren Carlos Kameni ile ise yollarını ayıramadı.

Bunun üzerine de Ankaragücü'nün 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır transfer edildi. Sezon sonunda yönetim, teknik heyetten kadro ile ilgili bilgi alırken "Geçen sezon hem Harun'u hem Berke'yi aldık ama kalede istikrar sağlayamadık. Berke neden hiç forma şansı bulmadı" sorusunu yöneltti. Aldığı cevap çok ilginçti. Yönetim, "Doğruları söylemek gerekirse ve dürüst bir tespit yapmamızı isterseniz ne Harun ne de Berke F.Bahçe'de 1. kaleci olabilecek seviyede değiller. O yüzden yetenekli bir isim şart" açıklaması üzerine harekete geçti ve Altay transfer edildi.

HERKES SİLİNDİ VOLKAN DURUYOR

Kale için geleceği merak edilen isim Volkan Demirel… 17 yıl Fenerbahçe'de forma giyen ancak sözleşmesi biten 38 yaşındaki tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak F.Bahçe resmi sitesinden sözleşmesi biten tüm oyuncuların fotoğrafları silinirken, Volkan Demirel kadrodaki yerini korudu. Kaleci sıralaması Altay, Harun, Volkan, Kameni, Erten ve Berke olarak yapıldı.

VOLKAN DEMIREL: Geçen sezon 12 lig maçında görev yaptı. 16 gol yedi.

HARUN TEKIN: F.Bahçe ile ligde 25 maça çıktı. Kalesinde 30 gol gördü.

CARLOS KAMENI: Kadro dışı kaldı. Hiç maça çıkmadı.

Kaynak: Sabah