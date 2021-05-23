Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç dokunuşla ve yapacağımız takviyelerle ligin en iddialı takımlarından biri olacağız. Zaten gelecek sezon için yüzde 70 hazır olan bir kadromuz var" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç'un bu sözlerle işaret ettiği oyuncular şimdiden belli... Özellikle iskelet kadroda direkt ilk 11'in içinde yer alacak isimlerin; kalede Altay Bayındır, savunmada Szalai, orta alanda Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Ozan Tufan, forvet hattında da Enner Valencia olduğu öğrenildi.

Takviyelerle çözülecek...

Bununla birlikte Caner Erkin, Jose Sosa, Serdar Aziz, Mert Hakan, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da mutlaka yeni sezon planlamasının içerisinde yer alacaklar. Takımın, Mesut ve İrfan Can ikilisi üzerine kurulması bekleniyor. Bu ikili, şampiyonluk yolunda anahtar futbolcuların başında gelecekler. Eksik bölgelere de takviyeler yapılarak, uzun süredir özlemle beklenen Süper Lig şampiyonluğuna ulaşılması hedefleniyor.

Onların yeri garanti

Altay Bayındır

Attila Szalai

Mesut Özil

İrfan Can

Dimitris Pelkas

Ozan Tufan

Enner Valencia

Caner Erkin

Jose Sosa

Serdar Aziz

Osayi Samuel

Ferdi Kadıoğlu

Nazım Sangare

Mert Hakan