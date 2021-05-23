Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç dokunuşla ve yapacağımız takviyelerle ligin en iddialı takımlarından biri olacağız. Zaten gelecek sezon için yüzde 70 hazır olan bir kadromuz var" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç'un bu sözlerle işaret ettiği oyuncular şimdiden belli... Özellikle iskelet kadroda direkt ilk 11'in içinde yer alacak isimlerin; kalede Altay Bayındır, savunmada Szalai, orta alanda Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Ozan Tufan, forvet hattında da Enner Valencia olduğu öğrenildi.
Takviyelerle çözülecek...
Bununla birlikte Caner Erkin, Jose Sosa, Serdar Aziz, Mert Hakan, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da mutlaka yeni sezon planlamasının içerisinde yer alacaklar. Takımın, Mesut ve İrfan Can ikilisi üzerine kurulması bekleniyor. Bu ikili, şampiyonluk yolunda anahtar futbolcuların başında gelecekler. Eksik bölgelere de takviyeler yapılarak, uzun süredir özlemle beklenen Süper Lig şampiyonluğuna ulaşılması hedefleniyor.
Onların yeri garanti
Altay Bayındır
Attila Szalai
Mesut Özil
İrfan Can
Dimitris Pelkas
Ozan Tufan
Enner Valencia
Caner Erkin
Jose Sosa
Serdar Aziz
Osayi Samuel
Ferdi Kadıoğlu
Nazım Sangare
Mert Hakan