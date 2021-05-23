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İşte Fenerbahçe'de kalacak olan futbolcular

Başkan Ali Koç'un, "Gelecek sezon için yüzde 70 hazır olan bir kadromuz var" dediği Fenerbahçe'de kalacak isimler hemen hemen belli... Takım ise Mesut ve İrfan Can üzerine kurulacak.

23 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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İşte Fenerbahçe'de kalacak olan futbolcular

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç dokunuşla ve yapacağımız takviyelerle ligin en iddialı takımlarından biri olacağız. Zaten gelecek sezon için yüzde 70 hazır olan bir kadromuz var" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç'un bu sözlerle işaret ettiği oyuncular şimdiden belli... Özellikle iskelet kadroda direkt ilk 11'in içinde yer alacak isimlerin; kalede Altay Bayındır, savunmada Szalai, orta alanda Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Ozan Tufan, forvet hattında da Enner Valencia olduğu öğrenildi. 

Takviyelerle çözülecek...

Bununla birlikte Caner Erkin, Jose Sosa, Serdar Aziz, Mert Hakan, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da mutlaka yeni sezon planlamasının içerisinde yer alacaklar. Takımın, Mesut ve İrfan Can ikilisi üzerine kurulması bekleniyor. Bu ikili, şampiyonluk yolunda anahtar futbolcuların başında gelecekler. Eksik bölgelere de takviyeler yapılarak, uzun süredir özlemle beklenen Süper Lig şampiyonluğuna ulaşılması hedefleniyor.  

Onların yeri garanti

Altay Bayındır

Attila Szalai

Mesut Özil

İrfan Can

Dimitris Pelkas 

Ozan Tufan

Enner Valencia

Caner Erkin

Jose Sosa

Serdar Aziz

Osayi Samuel

Ferdi Kadıoğlu

Nazım Sangare

Mert Hakan

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