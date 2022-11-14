Kadıköy'de beklenmedik şekilde Giresunspor'a 2-1 kaybederek 14 maçlık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe , Dünya Kupası arasına üzgün girdi. Mücadele sonrası tribünlerin, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" tezahüratlarıyla moral verdiği sarı-lacivertlilerde alınan mağlubiyetin nedenleri arasında 4 madde öne çıktı…

AVRUPA VE LİG MARATONU ZORLADI

Fenerbahçe, 116 günde 25 maça çıktı. 3 günde bir yüksek tempoda oynanan karşılaşmalar takımı yıprattı. Sakatlıkların artışı ve konsantrasyon kayıpları birleşince Dünya Kupası arasına mağlubiyetle girildi. Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Lincoln, King gibi sakatlıkları olan isimlere son olarak Emre Mor eklendi.





CEZALI BATSHUAYİ'Yİ ÇOK ARADI

HÜCUM hattında güzel uyum yakalayarak iyi bir ekip olmayı başaran Valencia ve Batshuayi ikilisinden Belçikalı yıldızın cezası nedeniyle olmayışı F.Bahçe'yi etkiledi. Giresunspor maçında sadece 2 isabetli şut çekebilen sarı-lacivertlilerde Pedro'nun istenileni verememesi ve Joshua King'in hâlâ hazır hale gelememesi hücum çeşitliliğine ve etkinliğine darbe vurdu.

ÇANLAR JOAO PEDRO İÇİN ÇALIYOR

JORGE Jesus'un bu sezon forma şansı verdiği ve tüm maçlarda etkisiz bir görüntü sahaya yansıtan Joao Pedro, bunun üzerine bir de takımını 10 kişi bırakınca okların hedefi haline geldi. Jesus'un hücum futbolunda her oyuncu skorerleşirken Pedro'nun sadece 2 golde kalması Portekizli teknik adamı da düşündürüyor. Joshua King'in dönüşüyle Pedro 4. forvet konumuna gelecek. Ocak ayında Pedro'ya ilgi olması halinde masaya oturulacak.

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı forveti Joao Pedro, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli futbolcu 744 dakika süre alırken 2 gol 1 asistle oynadı.





10 KİŞİ KALINCA KAYBEDİYOR

BU sezon 25 maçta sadece 3 kez mağlup olan Fenerbahçe'nin yenilgi yaşadığı karşılaşmaların hepsinde 10 kişi kalması dikkat çekti. Dinamo Kiev, Konyaspor ve Giresunspor mücadelelerini 11 kişiyle bitiremeyen ve kaybeden sarı-lacivertliler, bir kişi eksik kaldığı Sivasspor maçını ise kazanmayı başardı. (Sabah)



