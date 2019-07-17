İşte Fenerbahçe derbi tarihleri - Fenerbahçe fikstür / 2019-2020

Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Fenerbahçe, 3. hafta Trabzonspor, 6. hafta Galatasaray, 16. hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı Lacivertli ekip, fikstürde Yeni Malatyaspor'u takip edecek.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ikinci yarısı 17 Ocak 2020'de oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig, 17 Mayıs 2020'de sona erecek.

FENERBAHÇE FİKSTÜR

1. HAFTA

Gazişehir Gaziantep 5-0 Fenerbahçe

2. HAFTA

Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

3. HAFTA

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

4. HAFTA

Alanyaspor - Fenerbahçe

5. HAFTA

Fenerbahçe - Ankaragücü

6. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

7. HAFTA

Fenerbahçe - Antalyaspor

8. HAFTA

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe

9. HAFTA

Fenerbahçe - Konyaspor

10. HAFTA

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

11. HAFTA

Fenerbahçe - Kasımpaşa

12. HAFTA

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

13. HAFTA

Göztepe - Fenerbahçe

14. HAFTA

Fenerbahçe - Gençlerbirliği

15. HAFTA

Sivasspor - Fenerbahçe

16. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

17. HAFTA

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Diğer kritik maçların tarihleri de şu şekilde:

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak