İşte Fenerbahçe derbi tarihleri - Fenerbahçe fikstür / 2019-2020
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Fenerbahçe, 3. hafta Trabzonspor, 6. hafta Galatasaray, 16. hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı Lacivertli ekip, fikstürde Yeni Malatyaspor'u takip edecek.
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Fenerbahçe, 3. hafta Trabzonspor, 6. hafta Galatasaray, 16. hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı Lacivertli ekip, fikstürde Yeni Malatyaspor'u takip edecek.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ikinci yarısı 17 Ocak 2020'de oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig, 17 Mayıs 2020'de sona erecek.
FENERBAHÇE FİKSTÜR
1. HAFTA
Gazişehir Gaziantep 5-0 Fenerbahçe
2. HAFTA
Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
3. HAFTA
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
4. HAFTA
Alanyaspor - Fenerbahçe
5. HAFTA
Fenerbahçe - Ankaragücü
6. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
7. HAFTA
Fenerbahçe - Antalyaspor
8. HAFTA
Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe
9. HAFTA
Fenerbahçe - Konyaspor
10. HAFTA
İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
11. HAFTA
Fenerbahçe - Kasımpaşa
12. HAFTA
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
13. HAFTA
Göztepe - Fenerbahçe
14. HAFTA
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
15. HAFTA
Sivasspor - Fenerbahçe
16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş
17. HAFTA
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Diğer kritik maçların tarihleri de şu şekilde:
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak
İşte fikstürün tamamı şu şekilde: