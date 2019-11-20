Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’i üst üste gelen sakatlıklar sonrasında sıkıntı bastı... Gaziantep FK maçına 3-5-2 ile çıkan ve mücadeleyi 2-0 kazanan İmparator, Başakşehir karşısında da bu sistemle oynamayı planlıyordu. Ancak, önce Andone’nin ardından da Babel’in sakatlanması Terim’i sistem değişikliğine gitmeye zorladı. Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uç bölgesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeniden tek forvetli sisteme dönecek.

LUYİNDAMA'NIN YERİNE DONK

Ancak, Fatih Terim 3’lü savunmadan da taviz vermeyecek. İmparator, Demokratik Kongo Milli Takımı’nda sakatlanan Luyindama’yı Cuma günü riske atmayacak ve tecrübeli stoperin formasını Ryan Donk’a verecek. Savunma üçlüsü böylece Donk, Marcao ve Ahmet Çalık’tan oluşacak. Terim, Başakşehir karşısında ise orta sahayı ise kalabalık tutacak. İmparator, Emre ile Mariano’yu kanatlara koyacak ve Türk Telekom’daki mücadeleye 3-6-1’le çıkacak.

GOL AYAĞI ADEM BÜYÜK

Orta sahanın göbeğinde Lemina’nın sakatlanması sonrasında Nzonzi ve Seri oynayacak. Bu ikilinin yanında ise son haftaların flaş ismi Ömer Bayram forma giyecek. Orta göbekteki üçlünün önünde ise tıpkı Gaziantep maçında olduğu gibi Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli yer alacak. Başakşehir karşısında İmparator’un gol ayağı ise Adem Büyük olacak. Tecrübeli çalıştırıcının Adem’le hafta başından bu yana özel olarak ilgilendiği belirtildi. Terim’in yedek golcüsü de 17 yaşındaki Erencan Yardımcı... (Güneş)