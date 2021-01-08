Terim, merkezde Seri, Taylan ve İrfan Can üçlüsünü kullanmayı hedefliyor. Eğer tecrübeli hocanın listesindeki transferler gerçekleşirse, defansif oyun kurucu olarak artık Seri görev yapacak, Taylan iki ceza sahası arasında çift yönlü oynayacak, İrfan Can ise hücum hattına daha yakın, 10 numaraya benzer bir rolde forma giyecek. Terim, bu üçlünün bitirici bir santrfor ve iki hızlı kenar oyuncusuyla desteklenmesi halinde, Galatasaray'ın tekrar şampiyonluğun en ciddi adayı olacağını düşünüyor.



