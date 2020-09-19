Galatasaray'da yüzler gülüyor...Kötü biten sezonu arkada bırakan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Önce Süper Lig'de Gaziantep'i rahat bir oyunla mağlup eden Cim Bom, ardından Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'yü devirerek bir üst tura yükseldi. Ortaya konan pozitif futbol Terim'i memnun etse de henüz kesmedi! Tecrübeli çalıştırıcı, daha fazlasını isteyerek çıtayı en yükseğe koydu.

Dünkü idmanda oyuncularıyla bir konuşma yapan Terim,"Şu ana kadar göstermiş olduğunuz performans beni çok mutlu etti, daha da önemlisi ümitlendirdi. Ama bundan daha iyisini de yapacaksınız. Hepsinin bir zamanı var. Bu daha başlangıç, bu tempo daha da artacak" ifadelerini kullandı.

'Bir güç gösterisi olacak'

Terim daha sonra önlerindeki 3 kritik maç için de yeni bir hedef belirledi. Sarı- Kırmızılılar yarın Başakşehir'le, ardından Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'le, daha sonra da Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Fatih hoca bu 3 maçın, sezonun geri kalanında psikolojik üstünlük açısından çok önemli olduğunu düşünüyor. Terim bu virajla ilgili olarak," Kırılma maçlarımız değil. Ancak kazanırsak, bunun bir güç gösterisi olacağı ve bize önemli avantajlar sağlayacağı da bir gerçek. Buna göre hazırlanmanızı ve konsantre olmanızı bekliyorum " diye konuştu.