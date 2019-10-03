Dünya devi PSG'ye 1-0 yenilmesine rağmen mücadelesiyle alkış alan Galatasaray'da yüzler gülüyor... Cumartesi günü Fenerbahçe derbisinde çok kötü bir futbol sergileyen Sarı-Kırmızılılar'ın kısa sürede yaşadığı bu büyük değişimin perde arkasında teknik direktör Fatih Terim yer alıyor.

OLUMSUZ YORUMLARI GÖSTERDİ

Tecrübeli hocanın maç öncesi oluşan "G.Saray fark yiyecek" algısını adeta silah gibi kullandığı öğrenildi. Terim sosyal medyada yer alan olumsuz yorumları futbolcuları tek tek oturdu.

MAÇ ÖNCESİNDE SON KONUŞMA

Terim soyunma odasındaki son konuşmada, "Herkes bizim için 'fark yiyecek' diyor. Çıkın kim olduğunuzu, kalitenizi herkese gösterin... Yenilsek bile ayakta alkışlanalım" ifadesini kullandı.

ADETA ŞOK ETKİSİ YARATTI!

Bu motivasyon konuşmasının futbolcular üzerinde adeta bir şok etkisi yarattığı belirlendi. Bu hırsla sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar sezonun en başarılı performansını sergiledi.

NZONZİ VE SERİ 16'DA 14 YAPTI

Cimbom'un orta alandaki iki silahı Nzonzi ve Seri, PSG önünde Verratti ve Marquinhos'la girdiği 16 ikili mücadelenin 14'ünü kazanarak alkış topladı.

Nzonzi maçın en çok isabetli pas yapan, Seri ise en çok koşan ismi oldu.

BU KEZ YÜZÜ GÜLDÜ

Sezon başından bu yana sıkıntılı bir süreç yaşayan Fatih Terim, PSG maçında oynanan futboldan çok memnun kaldı.

LUYİNDAMA HAYRAN BIRAKTI

Kongolu stoper, PSG maçına gelen scoutlar'ın gözüne girdi

PSG karşısında Galatasaray'ın en iyilerinden birisi Luyindama'ydı... Di Maria, Mbappe ve Icardi gibi dünya yıldızlarına karşı müthiş bir mücadele veren Kongolu stoper, maçı izlemeye gelen scoutlar'ın gözüne girdi. Luyindama'nın bu performansı sürdürmesi halinde sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi kesin gibi.

BAŞKENTTE DE SİSTEM 3-5-2

Fatih Terim, PSG önünde çok iyi sonuç veren 3-5-2 sisteminde ısrar etmeye karar verdi. Tecrübeli teknik adam, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçına PSG maçının sistemi ve 11'iyle çıkmayı planlıyor. Terim'in sadece çok formsuz olan Babel'in yerine Andone'yi oynatabileceği öğrenildi. Bu durumda Feghouli yine yedek kulübesinde oturacak.

SİVAS MAÇINDA SAHADA OLACAK

Sakatlığı nedeniyle PSG maçında oynayamayan Lemina, başkente de götürülmeyecek. Gabonlu yıldız Sivasspor önünde sahalara dönecek.

Kaynak: Takvim