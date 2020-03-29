Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den müjdeli haberler geliyor... COVID-19 testi pozitif çıkan ve Ulus’taki Liv Hospital’de karantina altına alınan tecrübeli çalıştırıcı, hastanedeki altıncı gününü geride bıraktı. 66 yaşındaki teknik adamın sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giderken, son olarak öksürük şikayetinin kesilmesi büyük sevinç yarattı. İlaç tedavisini sürdüren Terim için sıkı karantina tedbirleri de aynı şekilde devam ediyor. Fatih hoca, doktorların kendisi için hazırladığı tedavi programına harfiyen uyarken, vaktinin büyük bölümünü yine takım planlaması ve futbolcuların antrenman verilerini inceleyerek geçiriyor.

Ekibiyle her gün toplanıyor

Terim ayrıca her gün ekibiyle toplantı yapmayı da ihmal etmiyor. Telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantılara Ümit Davala, Hasan Şaş, Levent Şahin ve kulüp doktoru Yener İnce de dahil oluyor. Fatih hoca bu görüşmelerde hem öğrencileri hem de onların aileleriyle ilgili son bilgileri alıyor.