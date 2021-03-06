2 ay aradan sonra formasına kavuşan Radamel Falcao, ilk 11 için 1 numaralı aday olsa da, Ankaragücü maçının ikinci yarısında sergilediği performans hiç ışık vermedi. Aslan'ın hocası Fatih Terim'in, şu an için santrfor pozisyonunda Babel'i Falcao'nun 1 adım önünde gördüğü öğrenildi. Kolombiyalı golcünün de oyuna ikinci yarıda dahil olması düşünülüyor. Bugünkü taktik provada çeşitli denemeler yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, son kararı maç günü vermeyi planlıyor. Ayrıca cezası biten Oğulcan Çağlayan ile ara transferde kadroya dahil edilen Halil Dervişoğlu da Mohamed'in yokluğunda formayı zorlayan diğer isimler olacak.



