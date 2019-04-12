Kupa maçında kırmızı kart gören Luyindama ve ligdeki Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao’nun yerine Fatih Terim, Donk-Semih Kaya ikilisini derbide sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, günlerdir savunmanın ortasında forma giyeceği söylenen Fernando’ya ise defansın önünde şans verecek.

Fatih Terim’in Semih Kaya’da karar kılmasının ise üç nedeni var; 1- 28 yaşındaki oyuncunun orijinin stoper olması… 2- Semih’in bu atmosferi daha önce defalarca yaşamış ve yakından biliyor olması… 3- Tecrübeli stoperin idmanlardaki hırsı… Terim, bu üç kriteri bir araya getirdikten sonra son kararını Semih Kaya olarak verdi. Semih’in de hocasını mahcup etmemek için elinden geleni yapacağı sözünü verdiği bildirildi. (Güneş)