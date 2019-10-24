Real Madrid maçını kaçıran Lemina’nın Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Fatih Terim, orta sahada Nzonzi ile Lemina’yı birlikte oynatmayı düşünüyor.

Doktorların yoğun çabasına rağmen Real Madrid maçına yetiştirilemeyen Lemina’nın Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.

ORTA SAHADA NZONZI - LEMINA

Takımla idmanlara başlayan yıldız futbolcunun tamamen iyi duruma gelmesini bekleyen teknik direktör Fatih Terim, orta sahada Nzonzi ile Lemina’yı birlikte oynatmayı düşünüyor.

Real Madrid maçının en kötülerinden olan Seri ise kulübeye çekilecek. (Hürriyet)