Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ligde geride kalan 11 maçtan da zaferle ayrılmayı hedeflediklerini oyuncularına yeniden anlatan Terim, şampiyonluk yolunda her maçın kritik olduğunu belirtti. Karadeniz ekibi karşısında da erken gol atmanın önemine değinen Terim, "Sizlere güveniyorum. İlk yarıda işi bitirelim. Kısa sürede skoru alıp, rakibin direncini kıralım. Erken gol bulursak, işimizi kolaylaştırırı” dedi."

'Taviz vermemeliyiz'

Hafta sonu Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak olan derbiye değinen Terim, şunları söyledi: "Rakiplerimizin alacağı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. Bizim önceliğimiz, kendi işimize bakmak. Onlar puan veya puanlar kaybedebilir. Ama bu süreçte biz kazanamazsak bunların hiçbir önemi kalmaz. Bu yüzden her zaman söylediğim gibi biz kendi işimize bakmalı ve disiplinimizden asla taviz vermemeliyiz."

Terim ilk peşinde

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde ilk kez Rizespor'u aynı sezon içinde iki kez yenmek için sahaya çıkacak. Terim, daha önce Karadeniz ekibine karşı çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

Cim Bom’da 3 eksik

Sarı-Kırmızılılar'da, Rizespor maçı öncesinde Emre Taşdemir ve Ryan Donk sakat. Taylan Antalyalı ise kart cezası nedeniyle Karadeniz ekibinin karşısında forma giyemeyecek.

Metin Karabaş







