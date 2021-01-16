Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Güney Amerika'dan teklifler aldı ama kabul etmedi" dediği Radamel Falcao'ya, bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden talip çıktı. Daha önce de Inter Miami'nin gündeminde olan 34 yaşındaki futbolcuyu, bu kez bir başka MLS temsilcisi Portland Timbers'ın istediği öne sürüldü. İddianın kaynağı, Falcao'ya yakın bir isim olan Kolombiyalı gazeteci Ricardo Mayorga... Haberde Galatasaray'ın, Falcao'nun maaşının tamamını karşılamaları halinde ABD'li yetkililere izin verdiği belirtiliyor. Sonradan medya sektörüne dahil olan ABD'li eski futbolcu Hercules Gomez de bu gelişmeyi sosyal medya hesabından kulüp başkanı Meritt Paulson'a sordu.

Sıkı bir Falcao hayranı

Milyoner işadamı, bu soruya 'göz' emojisiyle yanıt vererek, "Beklemedeyiz" yorumunu yaptı. Paulson'un sıkı bir Falcao hayranı olduğu, bu nedenle kendisine Portland formasını giydirmeyi çok istediği ifade edildi. Galatasaray Yönetimi süreci yakından takip ediyor. Şu sıralarda İspanya'da tedavi olan ve 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Falcao'nun bu teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu.