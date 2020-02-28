İşte Ersun Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alacak isim!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası PFDK cezaları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal 1 maç men cezası aldı. Hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında kulübede kimin yer alacağı merak konusu oldu.
PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası cezaları açıkladı. Derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal 1 maç ceza aldı.
Ersun Yanal hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak. Yine kırmızı kart gören Deniz Türüç'e 1 maç ceza verilirken Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'e ihtar cezası verildi. Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak'a da PFDK 1 maç ceza verdi.
Akıllara ise hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında kulübede kimin yer alacağı geldi.
YANAL'IN YERİNE KARATEPE
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve yardımcısı Volkan Kazak PFDK'dan birer maç ceza aldı. İkili cezalı oldukları için Antalyaspor maçında saha kenarında görev alamayacak. Bu nedenle takımın başında 3.yardımcı teknik adam Recep Karatepe olacak. Öte yanda Yanal'ın teknik heyetinde yer alan Volkan Demirel lisansı olmadığı için kulübede yer alamıyor. (Skorer)