Fenerbahçe’de Jailson tekrar formayı aldı. Sezona stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı sebebiyle bu bölgede başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu daha sonra formayı kaptırdı.

Uzun süre kulübede oturan Jalison’un yokluğunda formayı alan Serdar Aziz iyi çıkış yakalasa da bu sefer diğer stoper Zanka da ciddi bir düşüş yaşandı. Danimarkalı oyuncu özellikle ağır kaldığı pozisyonlar söz konusu.

Bu nedenle teknik direktör Ersun Yanal savunma arkası boşlukların sorun yaşatmaması için Zanka’ya göre daha çabuk ve hızlı olan, geri dönüşleri daha etkili Jailson ile devam etme karar aldı. Bu nedenle Zanka kulübeye geldi.

Sezon başı kariyerinde ilk kez stoper olarak forma giyen Jailson başlangıçta önemli pozisyon hataları yapmıştı. Gelinen noktada ise teknik heyet futbolcunun pozisyon alma başta olmak üzere stoper özellikleri konusunda gelişim kaydettiğini gördü.

Bu nedenle Ersun Yanal tercihini pozisyon almada iyi ancak ağır olan Zanka yerine daha çabuk ve stoper özelliklerini geliştiren Jailson ile devam etme kararı aldı. (Skorer)