21 Aralık Cuma son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cesc Fabregas, son yıllarda zaman zaman Fenerbahçe’nin gündemine geldi ama bu konuda bir ilerleme kaydedilemedi. Ancak Sarı-Lacivertliler için bu rüyayı gerçeğe çevirme ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Devre arasında en az 3 oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe rotasını belirledi. Menajerlerin Fenerbahçe’ye önerdiği Sambacı yıldıza iki talip daha çıktı. İddialı bir kadro kurmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo ile Premier Lig takımlarından West Ham da devrede. Ancak Sarı- Lacivertliler imza için bir adım önde! İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

Fenerbahçe'den Fabregas'a yakın takip

Fenerbahçe taraftarların hayalini süsleyen Cesc Fabregas için Damien Comolli tetikte. Fransız sportif direktör, İspanyol yıldızın menaceri Darren Dein ile sürekli iletişim halinde.

Cesc Fabregas, son yıllarda zaman zaman Fenerbahçe’nin gündemine geldi ama bu konuda bir ilerleme kaydedilemedi. Ancak Sarı-Lacivertliler için bu rüyayı gerçeğe çevirme ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

İspanyol yıldızın sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor. Sarri’nin gözüne girmeyi başaramayan ve yedek kulübesinde oturan Fabregas, yeni bir maceraya başlamaya kararlı.

En büyük avantaj baba Dein!

Fenerbahçe’nin en önemli avantajı, 31 yaşındaki yıldızın menaceri Darren Dein’in; Ali Koç ve Comolli’nin yakın arkadaşı David Dein’in oğlu olması. Comolli, oğul Dein ile sürekli dirsek temasında. Fransız sportif direktör, Fenerbahçe’nin bu transferde ne kadar ciddi olduğunu İngiliz menacerle paylaştı. Comolli, Fabregas ile Chelsea arasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Chelsea, Suarez’i alırsa...

Yıldız orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalıyor ancak bu transferi ocak ayında bitirmek isteyen Sarı- Lacivertliler, Chelsea’yi uygun bir bonservis bedeliyle ikna etmenin yollarını arıyor. İngiliz ekibinin Barcelona’dan Denis Suarez’i transfer etmesi halinde, Fabregas’ın gelme ihtimali artacak.

İşte Fenerbahçe'nin Ocak transfer planı

Devre arasında en az 3 oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe rotasını belirledi. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesindeki en dikkat çeken isim, Trabzonspor forması giyen Kucka.

Stoperde Mirin önde!

F.Bahçe'de Neustadter ve Skrtel'in sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. Reyes'ten bekleneni alamayan yönetim gelecek sezonun kadrosu için bu bölgeye en az iki takviye yapacak.

Stopere ilk takviye Ocak'ta gerçekleşecek. Yanal'ın raporu doğrultusunda 3 aday belirlendi. Hollanda ekibi PSV ile sözleşmesi olan ancak bu sezon hiç forma şansı bulamayan Nicolas Isimat- Mirin öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor.

Orta sahaya Kucka!

Jailson, Mehmet Topal ve Eljif'in bulunduğu bölgeye bir oyuncu daha katılacak. Teknik direktör Ersun Yanal bu bölgede görev yapacak ismin çift yönlü olmasını istiyor. Trabzonspor'la yollarını ayırmaya hazır olan Juraj Kucka Fenerbahçe'nin gündeminde. Slovak oyuncu alacaklarına karşılık bonservisini alabilirse, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek. Ersun Yanal, kanatlarda görev yapacak bir hücum oyuncusuyla o bölgedeki rotasyonu genişletmek istiyor. Fenerbahçe, Yanal'ı göreve getirmeden önce takip ettiği Sivassporlu Emre Kılınç'ın transferini bitirmek üzere. 2.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncuyla Başakşehir de yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu 15 lig maçında forma giydi. 4 gol, 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe Gabigol transferinde yeni gelişme!

Menajerlerin Fenerbahçe’ye önerdiği Sambacı yıldıza iki talip daha çıktı. İddialı bir kadro kurmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo ile Premier Lig takımlarından West Ham da devrede. Ancak Sarı- Lacivertliler imza için bir adım önde!

Lucas Paqueta’yı 35 milyon Euro’ya Milan’a satan Flamengo, bu parayla şampiyonluk kadrosu kurmak için kolları sıvadı. Galatasaraylı Mariano’yu da isteyen Kırmızı-Siyahlılar, Gabigol’e de kancayı taktı.

Ancak bu transferi gerçekleştirmeleri o kadar da kolay değil. Gabigol, Santos altyapısından yetişti. Avrupa’da bocaladıktan sonra da Santos’a dönüp adeta küllerinden doğdu. 22 yaşındaki oyuncu bu nedenle Siyah- Beyazlılar’ın rakiplerinden birine imza atmaya sıcak bakmıyor. Eğer Brezilya’da kalmaya karar verirse, muhtemelen önceliği Santos olacak.

West Ham'da ilk 11 zor

Gabigol, Avrupa macerasına henüz 20 yaşında çıktı. Büyük umutlarla İnter’e transfer oldu. Ancak İtalyan ekibinin en sıkıntılı dönemlerinden birine denk geldi ve bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Benfica’ya kiralandı ancak burada da beklediği şansı bulamadı. Bu nedenle Avrupa’ya dönmesi halinde seçeceği takım konusunda titiz davranacak. West Ham, Gabigol’ü çok istiyor. Ancak Sambacı’nın Pellegrini’nin takımında karar kılması, yeniden kulübeye mahkum kalması anlamına gelebilir. Yine de Premier Lig cazibesi yabana atılmamalı.

Fenerbahçe'de patlama yapabilir

Fenerbahçe tarihine damga vuran birçok Brezilyalı futbolcu var. Gabigol, Sarı- Lacivertliler’den teklif gelmesi halinde Alex, Roberto Carlos, Edu Dracena, Giuliano gibi vatandaşlarına danışıp son derece olumlu referanslar alabilir. Sarı- Lacivertliler şu anda zor bir süreçten geçiyor. Yıldız futbolcu atacağı gollerle kısa sürede takımın ayağa kalkmasını sağlayıp taraftarın sevgilisi haline gelebilir. Üstelik Sarı-Lacivertliler, ‘satın alma garantisiyle’ kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, her sezon takım değiştirmek zorunda kalan Sambacı için kalıcı bir takım olabilir.

İşte Cocu'nun yeni takımı!

Fenerbahçe’den ayrılan Phillip Cocu her an yeni takımıyla anlaşabilir. PSV’deki görevini bırakıp sezon başında Fenerbahçe’nin yolunu tutan Hollandalı teknik adam alınan başarısız sonuçların ardından görevinden alınmıştı. 48 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi ise ancak geçtiğimiz hafta feshedilmişti.

Cocu, Belçika yolcusu!

Belçika basınında yer alan habere göre ise Cocu, Anderlecht’in yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Hein Vanhaezebrouck’un görevine son veren Belçika ekibinde sportif direktörlüğe Frank Arnesen getirilmişti. Cocu ile PSV’de beraber çalışan Arnesen’in Hollandalı teknik adamı Anderlecht yönetimine önerdiği iddia ediliyor. Anderlecht 19 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 31 puanla lider Genk'in 11 puan arkasında dördüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile 10 resmi karşılaşmaya çıkan Cocu, 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik 5 de yenilgi yaşadı. (AJANSSPOR)































