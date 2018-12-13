İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yle ile yaptığı sözleşme

Fenerbahçe'de teknik direktörlük göreve getirilecek olan Ersun Yanal'ın sözleşme detaylarına ulaşıldı.

13 Aralık 2018, Perşembe 15:10 Son Güncelleme:
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İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yle ile yaptığı sözleşme

Fenerbahçe'de Cocu ile yolların resmi olarak ayrılmasının ardından gözler Ersun Yanal açıklamasına çevrildi.

Resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılması beklenirken , Yanal ile yapılacak sözleşmenin detaylarına ulaşıldı.

Buna göre Ersun Yanal ile başarı endeksli sözleşme yapılacak. Maaşı TL cinsinden ödenecek olan deneyimli teknik adamın ücretinin yarısı garanti, diğer yarısı ise ligin kalan bölümündeki performansa göre değişiklik gösterecek.

Öte yandan Yanal'ın sözleşmesinde herhangi bir tazminat maddesi bulunmayacak. (Skorer)

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