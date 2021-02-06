Galatasaray derbisi öncesi herkesin gözü kulağı Luiz Gustavo’da. Hatayspor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncunun dizinde ödem oluşmuştu. İlk kontroller sonrası Sambacı’nın derbiye yetişmesi bekleniyordu. Ancak ödem beklenen hızda dağılmadı, Luiz Gustavo idmanları kaçırdı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray maçında oynamayacağı yönünde haberler çıksa da henüz durumu kesinleşmiş değil.

Ödem dağılırsa...

Gustavo, geçen sezon Kadıköy’deki maçta oynamamıştı. Galatasaray, o karşılaşmayı 3-1 kazanarak 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Tecrübeli futbolcu bu kez sahada olmaya kararlı. Ödem yeterli oranda azalırsa, Gustavo iğne olarak forma giymek istiyor. Erol Bulut da Gustavo için son ana kadar bekleyecek. Çünkü Brezilyalı yıldız, kadroda alternatifi olmayan ender isimlerden biri. Bu nedenle başarılı teknik adam, maç saatine kısa süre kala yapılacak kontrolün sonucuna göre kararını verecek.

Sosa formaya yakın

Erol Bulut, orta saha şablonunu belirledi. Luiz Gustavo’nun oynaması halinde, yıldız futbolcuyla birlikte Ozan Tufan ve Jose Sosa’nın görev yapması bekleniyor. Sosa, idmanlardaki performansıyla göze girmeyi başardı ve uzun süre sonra 11’e dönmeye hazır. Hatay maçında büyük hayal kırıklığı yaratan Mert Hakan ise Gustavo’nun görev yapamaması halinde formayı giyecek.

Hücumda iki senaryo var

Erol Bulut, Galatasaray karşısında sahaya süreceği hücum hattı için iki farklı senaryo üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilkinde, Hatay maçında olduğu gibi Osayi-Samuel, Valencia ve Thiam üçlüsü görev yapacak. Bulut: Valencia’nın pres gücü ve savunmaya yardımına, Thiam’ın formuna, Osayi-Samuel’in ise ileri çıkacak Galatasaray savunmasının arkasına yapacağı koşulara güveniyor. Diğer senaryoda ise Osayi-Samuel, kulübede hamle oyuncusu olacak. Onun yerine Samatta görev yapıp, ileride top tutarak arkadaşlarının hücumda çoğalmasını sağlayacak. Şimdilik Bright Osayi-Samuel 11’e daha yakın görünse de Erol Bulut, Samatta sürprizi de yapabilir.

Derbi planı: Sabır...

Fenerbahçe, dev maça 3 puan önde başlayacak. Erol Bulut, Galatasaray’ın ilk dakikadan itibaren üzerlerine gelmesini bekliyor. Başarılı teknik adam, bu sezon birçok maçta olduğu gibi derbide de takımını yarı sahaya çekip, sabırlı bir oyun oynatmayı planlıyor. Bulut, Sarı-Kırmızılılar’ın özellikle beklerinin vereceği açıklardan yararlanmanın peşinde. 46 yaşındaki teknik adam ayrıca Marcao’nun oyun kurmasını engellemek için bu oyuncuya sürekli pres yapılmasını istiyor. Galatasaray’ın flaş ismi Onyekuru’ya önlem olarak ise Nazım Sangare’ye sürekli destek gidecek. Nazım’ın Onyekuru ile bire bir kalmasının önüne geçilecek.